كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان: انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الإنسان في بوليفيا تستحق التحقيق الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لرويترز، يوم الثلاثاء إن بوليفيا قد تحتاج إلى مساعدة خارجية للتحقيق في كمية "هائلة" من انتهاكات حقوق الإنسان والعنف بعد الانتخابات لضمان النظر إلى النتائج على أنها ذات مصداقية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المنقسمة بشدة.

وبعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام لبوليفيا، أوصى باولو أبراو، الذي يرأس لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بوليفيا بطلب المساعدة من لجنة دولية من الخبراء مماثلة لتلك التي شكلت للتحقيق في اختفاء 43 طالبًا في المكسيك.

وقال أبراو في مقابلة أجريت معه في كوتشابامبا، إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الاضطرابات الأخيرة: "عادة في هذه الحالات... المؤسسات الوطنية غير مستعدة لحل مثل هذه المجموعة الضخمة من الانتهاكات" لحقوق الإنسان.

وقال أبراو، إنه تلقى روايات متناقضة عن كيفية وفاة الناس في الاضطرابات ولاحظ انعدام الثقة العميق لدى السلطات من جانب أفراد أسر الضحايا.

كما تصاعدت بوليفيا في حالة من الفوضى بعد أن اجتاحت انتخابات 20 أكتوبر الجدل وسط مزاعم بأنها تم تزويرها لصالح الرئيس إيفو موراليس، الذي استقال تحت ضغط من قوات الأمن والمتظاهرين.

وجاءت معظم القتلى الـ 33 على الأقل منذ التصويت بعد تولي الرئيس المؤقت جانين أنيز، السيناتور السابق، السلطة في 12 نوفمبر، وانتشر الجيش ضد مؤيدي موراليس الذين أغلقوا الطرق الاستراتيجية للاحتجاج على ما اعتبروه انقلابًا.

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وفي يوم الاثنين الماضي، تم الترحيب بأبراو من قبل آلاف الأشخاص الذين كانوا يهتفون "العدالة" خلال زيارته لبلدة كوتشابامبا في ساكابا، حيث قُتل تسعة أشخاص بالرصاص في مظاهرات ضد "أنز".

كما زار أبراو نصب تذكاري على جانب الطريق للضحايا واستمع لشهادة أفراد أسرهم والجرحى الذين وصفوا استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن لقمع ما قالوا إنه احتجاج سلمي.

و أنكر، حكومة أنيز والجيش أن قوات الأمن هي المسؤولة عن مقتلهم، مما يشير إلى أن المحرضين قتلوا المتظاهرين لزعزعة استقرار حكومتها.

وقال المدعي العام، إن الرصاص الذي عثر عليه ليس نوعًا يستخدمه الجيش أو الشرطة، لكن مكتبه لم يعلن بعد عن تحقيق للعثور على المسؤولين.

وعلى الرغم من الأعمال العدائية المستمرة، تمكن الجانبان من الوصول إلى سلسلة من الصفقات لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة والقضاء على حواجز الطرق والقوات في الشوارع.

كما أشاد أبراو بالمحادثات الأخيرة. وقال: "هذا هو السبيل الوحيد نحو نهاية سلمية للأزمة، التهدئة الاجتماعية هي أفضل بيئة لحماية حقوق الإنسان".

