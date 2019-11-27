كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يعزز انتشاره على عدة مناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، بتعزيز انتشاره على طريق صيدا القديمة بين الشياح وعين الرمانة في بيروت.

كما عزز الجيش اللبناني انتشاره في منطقة بكفيا بجبل لبنان، إثر صدامات بين مناصري التيار الوطني الحر وحزب الكتائب.

ودارت مواجهات، مساء الثلاثاء، بين مناصري "التيار الوطني الحر" المحسوب على الرئيس اللبناني ميشال عون، ومتظاهرين اعتصموا على طريق القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، قبل تدخل الجيش للفصل بينهما.