كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يصل إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، مساء الثلاثاء، إلى العراق في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على الجانب الإسرائيلي قرب مرتفعات الجولان، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية على الحدود مع سوريا، محذرا من وجود إيراني دائم بالقرب من الحدود.