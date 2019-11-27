كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: ينبغي التحقيق في نظرية التدخل في الانتخابات الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في قضية عزله بالكونجرس

اقترح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي التحقيق مع أوكرانيا بسبب مزاعم بأنها تدخلت في انتخابات عام 2016، وهي نظرية زائفة قدمها الرئيس دونالد ترامب وأفاد شهود عيانأنها نظرية نشرتها وكالات الاستخبارات الروسية.

وسئل بومبيو في مؤتمر صحفي عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة التحقيق في اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأوكرانية التي أثارها زملاء ترامب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين لمعرفة ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطته لتحقيق مكاسب سياسية محلية.

أجاب بومبيو دون ذكر اسم أوكرانيا: "في أي وقت توجد معلومات تشير إلى أنه في أي وقت تعمد فيه أي دولة إلى الانتخابات الأمريكية، ليس لدينا الحق فقط بل علينا واجب التأكد من أننا نلاحقنا ذلك".

وأضاف أنه حتى اقتراح التدخل يجب التحقيق فيه.

وقال بومبيو إنه في أول منصب إداري له لمدير وكالة المخابرات المركزية، استخدمت الوكالة "كل أداة للقوة الأمريكية" للتعامل مع الجهود التي بذلتها العديد من البلدان والجماعات من أجل "تقويض الديمقراطية الأمريكية"، ولم يحدد أي من هذه الكيانات.

وتتناقض تعليقاته مع تأييده الخاص لتقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكي لعام 2017 بأن روسيا تابعت عملية التأثير في سرقة ونشر وثائق الحزب الديمقراطي، والأخبار المزيفة وغيرها من الوسائل للاستفادة من ترامب على خصمه الديمقراطي لعام 2016، هيلاري كلينتون.

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ويركز تحقيق المساءلة على ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطته من خلال دفع أوكرانيا للتحقيق في مزاعم التدخل والاتهامات بالفساد التي لا أساس لها من الصحة ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن في مقابل لقاء البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإفراج المساعدات الأمنية الأمريكية عن بلاده إلى الدفاع ضد الانفصاليين المدعومين من موسكو.

ويعتبر بايدن مرشح رئيسي للترشيح الديمقراطي لخوض انتخابات ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقد شهد شهود عيان في جلسات لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بأن روسيا قامت بنشر مزاعم التدخل الأوكرانية في الانتخابات.

وقال فيونا هيل، محلل الاستخبارات السابق في الولايات المتحدة والذي عمل كأكبر خبير روسي في البيت الأبيض: "هذه قصة خيالية ارتكبتها ونشرتها أجهزة الأمن الروسية نفسها".

وقالت إن توم بوسيرت، مستشار الأمن الداخلي السابق لترامب، حاول التخلص من ترامب في وقت مبكر من ولايته لمفهوم التدخل الأوكراني، أطلق عليها بوسرت في سبتمبر نظرية المؤامرة "التي تم فضحها بالكامل".