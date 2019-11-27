كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: اختبار تركيا لنظام الأسلحة الروسية "مقلق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكييوم الثلاثاء، إن إجراء تركيا لاختبارات مع نظام الدفاع الروسي الذي اشترته أمر "مثير للقلق"، لكنه أضاف أن المحادثات بين واشنطن وأنقرة لحل القضية لا تزال جارية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال بومبيو إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن واشنطن تريد أن ترى أنقرة تبتعد عن التشغيل الكامل لنظام الدفاع الجوي "S400".

وجاءت تصريحات بومبيو عندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن الطائرات الحربية التركية من طراز F-16 حلقت فوق العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين الماضي لاختبار نظام الصواريخ الروسي الجديد S-400.

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وأضاف: "نحن متفائلون، نحن لا نزال نتحدث مع الأتراك، وما زلنا نحاول معرفة طريقنا من خلال هذا الشيء".

وكانت أنقرة وواشنطن على خلاف بشأن شراء تركيا لنظام S-400، والذي تقول واشنطن إنه غير متوافق مع دفاعات الناتو ويشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة الشبح طراز F-35، التي تطورها شركة لوكهيد مارتن.

كما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي، طيب أردوغان، في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر لحضور اجتماع، وصفه ترامب بأنه "رائع". ومع ذلك، لم يكن واضحًا ما إذا كان الحلفاء في الناتو قد حققوا أي تقدم بشأن S-400.

