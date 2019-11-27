كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: المستندات تؤكد أن الصين ارتكبت انتهاكات كبيرة في شينجيانغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، إن الوثائق التي تم تسريبها مؤخرًا تؤكد أن الصين ترتكب انتهاكات "كبيرة للغاية" لحقوق الإنسان ضد مسلمي اليوغور وغيرهم من الأقليات في الاعتقال الجماعي.

ونشرت مجموعة دولية من الصحفيين وثائق الحكومة الصينية المبوبة، يوم الأحد الماضي، التي تصف الأعمال الداخلية القمعية لمعسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الغربية المضطربة في الصين.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن هذه التقارير تتفق مع مجموعة ساحقة ومتنامية من الأدلة على أن الحزب الشيوعي الصيني يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد أفراد رهن الاحتجاز الجماعي"، داعيًا بكين إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا.

وقال إن المعلومات الواردة في الوثائق تؤكد حدوث انتهاكات "كبيرة للغاية" لحقوق الإنسان، وتابع أن هذا يظهر "أنه ليس عشوائيًا، وأنه متعمد وأنه مستمر".

كما جاء نشر الوثائق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في أعقاب تقرير صدر في 16 نوفمبر في نيويورك تايمز، بناءً على مجموعة من الأوراق السرية التي تكشف عن تفاصيل حملة الصين على اليوغور العرقيين وغيرهم من المسلمين في المنطقة.

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ويقول خبراء ونشطاء الأمم المتحدة، إن مليون شخص على الأقل من اليوغور وأعضاء من مجموعات الأقليات المسلمة إلى حد كبير، تم احتجازهم في معسكرات في شينجيانغ.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، إنه حصل على قائمة 2017 من المبادئ التوجيهية "التي تعمل بشكل فعال كدليل لتشغيل المخيمات"، مع تعليمات حول كيفية منع الهروب، والحفاظ على السرية حول وجود المعسكرات، وتلقين المعتقلين المعتقلين و"متى تسمح للمحتجزين برؤية الأقارب أو حتى استخدام المرحاض".

كما تشمل الوثائق الأخرى التي حصلت عليها "إحاطات استخباراتية"، كيف تم توجيه الشرطة "لنظام ضخم لجمع البيانات وتحليلها يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار فئات كاملة من سكان شينجيانغ للاحتجاز".

وتنفي بكين أي سوء معاملة لليغوريين أو غيرهم في شينجيانغ، قائلة إنها تقدم تدريبًا مهنيًا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والانفصالية وتعليم مهارات جديدة، ورفضت آخر التقارير باعتبارها افتراء.

وجاءت التسريبات وسط احتجاج دولي متزايد على سجل الصين لحقوق الإنسان الأوسع في شينجيانغ، قادت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة في إدانة ما وصفته بـ "حملة القمع الرهيبة".

