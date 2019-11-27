احتجاجات لبنان.. أنصار "حزب الله" يواصلون استفزاز المتظاهرين

فضت قوات الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، اشتباكات بين أنصار مليشيا "حزب الله" و"حركة أمل" من جهة، والمتظاهرين في الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة أخرى.

وكان أتباع "حركة أمل" و"حزب الله" نظموا مسيرة على الدراجات النارية بين منطقتي الشياح وعين الرمانة، وحاولوا اقتحام المنطقة ما استدعى استنفارا من الأهالي الذين ينتمي قسم كبير منهم إلى "حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" (داعمون للتحركات الشعبية).

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات في صفوف مناصري "الكتائب" إلى أن تدخل الجيش اللبناني للفصل بين الطرفين واتخذ تدابير أمنية مشددة.

في سياق متصل، دارت مواجهات بين مناصرين للرئيس اللبناني ميشال عون، من "التيار الوطني الحر"، ومناصرين من "حزب الكتائب" في منطقة بكفيا، في المتن، التي تعتبر معقل "الكتائب" الذي يرأسه النائب سامي الجميل.

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وبدأت المواجهات إثر توجه مجموعة من "التيار" إلى بكفيا ما رأى فيه مناصرو الكتائب استفزازا ومحاولة لافتعال مشكلات أمنية.

وعند وصول موكب "التيار" قطع أهالي بكفيا ومناصرو حزب الكتائب الطريق عند مدخل البلدة لمنعه من الدخول، طالبين منها أن يسلكوا طريق ضهر الصوان - بعبدات.

وعلى إثر ذلك، بدأ مناوشات بين المواكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب إلى داخل البلدة، وسط انتشار أمني كثيف فيما يطلق الطرفان الهتافات المضادة.

وبعد وقت قصير من إقفال الطريق تدخل الجيش محاولا فتح الطريق وهو ما تصدى له أهالي البلدة وأعلن عن وقوع إصابة في صفوف مناصري "التيار" نتيجة إلقاء الحجارة على الموكب خلال توجهه إلى بكفيا.

وفِي طرابلس شمالا، شهد شارع الجميزات توترا بعد محاولة المتظاهرين الدخول إلى مكتب التيار الوطني الحر في المدينة، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والجيش الذي أقدم على اعتقال 3 منهم وأطلق النار في الهواء لتفريقهم.