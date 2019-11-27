إصابة 20 شخصا جراء اصطدام حافلة تقل سياح روس بشاحنة بجمهورية الدومينيكان

أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا جراء اصطدام ​حافلة​ تقل حوالي 60 سائح روسي بشاحنة، على الطريق السريع في جمهورية ​الدومينيكان​.

وأفادت صحيفة دياريو ليبري بأنه وقع الحادث على الطريق السريع بالقرب من مدينة هيجوي اثناء توجه الحافلة إلى ​المطار​".

وأشارت الصحيفة إلى أن "من بين الضحايا أطفال".

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