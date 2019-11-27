مجلس الأمن القومي التركي: عملية نبع السلام مستمرة حتى تحقيق أهدافها

أعلن ​مجلس الأمن القومي التركي​، أن "عملية "نبع ​السلام​" العسكرية التي أطلقتها ​أنقرة​ ب​شمال شرق سوريا​ في تشرين الاول الماضي، ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

وفي بيان عقب اجتماع له برئاسة رئيس البلاد ​رجب طيب أردوغان​، أوضح المجلس أن "​تركيا​ ماضية في عملياتها الأمنية الجارية داخل البلاد وخارجها ضد التنظيمات الإرهابية، بما فيها عملية "نبع السلام" التي أطلقتها أنقرة في الـ9 من تشرين الظاول الماضي بغية تطهير الشريط الحدودي من الفصائل الكردية التي تعتبرها إرهابية، وبينها "​وحدات حماية الشعب​" المنضوية تحت لواء "​قوات سوريا الديمقراطية​" المتحالفة مع ​واشنطن​، وتنظيم "داعش".

ولفت الى "أننا ننتظر من أطراف اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا إكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج".

وشدد المجلس على أن تركيا اتخذت "جميع التدابير لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين في إطار نبع السلام"، داعيا ​المجتمع الدولي​ لـ"دعم تركيا في تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين المقيمين في البلاد إلى وطنهم دون أي تمييز ديني أو عرقي".

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