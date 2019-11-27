تجمع مستوردي المستلزمات الطبية ناشد سلامة تعديل قراره بشأن تأمين 50 بالمئة من الفواتير

ناشد تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديل قراره بشأن تأمين خمسين بالمئة فقط من الفواتير.
وأكدت سلمى عاصي باسم التجمع أنه "لم نستورد بضائع منذ شهر ايلول بسبب عدم قدرتنا على تحويل الاموال"، محملة "المسؤولية للدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان الذي ابدى تفهمه للوضع وتبين انه لم يتم تنفيذ المتفق عليه".
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