تجمع مستوردي المستلزمات الطبية ناشد سلامة تعديل قراره بشأن تأمين 50 بالمئة من الفواتير

ناشد تجمع مستوردي الأجهزة و​المستلزمات الطبية​ حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تعديل قراره بشأن تأمين خمسين بالمئة فقط من الفواتير. وأكدت سلمى عاصي باسم التجمع أنه "لم نستورد ​بضائع​ منذ شهر ايلول بسبب عدم قدرتنا على تحويل الاموال"، محملة "المسؤولية للدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان الذي ابدى تفهمه للوضع وتبين انه لم يتم تنفيذ المتفق عليه".

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