جنبلاط: انصح بان لا يندس في ساحات الثورة عناصر وتشكيلات مشبوهة

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "غريب ان الذي كتب مؤلف عن ​بشار الأسد​ ضخم يصبح بطل في ساحات الحرية لذلك ومن موقع مراقب انصح ان لا يندس في ساحات ​الثورة​ عناصر وتشكيلات مشبوهة من الثورة المضادة في كل مكان من ​بيروت​ إلى ​طرابلس​ إلى ​بكفيا​ إلى صيدا إلى غيرها من الساحات .أكرر من باب النصح وليس من باب المزايدة".

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