وهاب: مافيات مالية تطرح إقفال المصارف شهرين والمطلوب ايجاد حلول عاجلة

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "المقاربة السياسية في ​تشكيل الحكومة​ فقط خطأ كبير لأن المطلوب مقاربة ​الوضع المالي​ والإقتصادي وإيجاد حلول عاجلة خاصة وأن مافيات مالية تطرح إقفال ​المصارف​ شهرين مما يعني بأن ثورة عارمة ستنشب وتأكل الأخضر واليابس وستتوسع كثيراً".

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