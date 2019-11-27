أعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ أنه "تعقيبا على تحديد قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنابة القاضي جورج رزق يوم الخميس المقبل موعدا للمباشرة في ملف ​القروض​ المصرفية، يهم ميقاتي أن يجدد تأكيد ما اعلنه سابقا من أن الاحتكام الى ​القضاء​ هو السبيل الوحيد لاحقاق الحق في هذا الملف ووضع الامور في نصابها وانه لن يستخدم حصانته، لأنه واثق أولا بشرعية ما قام به أبناؤه وقانونيته، وثانيا لايمانه بالقضاء النزيه والعادل الذي يظهر الحق ولا شيء الا الحق. ومن هذا المنطلق يؤكد انه هو من طالب و يطالب بفتح كل الملفات أمام الجهات القضائية المختصة ودون إبطاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميقاتي: واثق بشرعية ما قام به أبناؤه وقانونيته ومؤمن بالقضاء النزيه والعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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