الجيش: توقيف أشخاص اعتدوا على أحد المكاتب الحزبية بطرابلس وإلقاء قنبلة يدوية على عناصرنا

أعلنت ​قيادة الجيش​ انه "إثر قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع ​المصارف​، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات ــ ​طرابلس​ أربعة أشخاص، وقد عمد أحد الشبّان إلى ​إلقاء قنبلة​ يدوية على عناصر الجيش دون أن تنفجر، كما أصيب جندي جراء رشقه بالحجارة من قبل أحد المتظاهرين وتمّ ضبط دراجتين ناريتين، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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