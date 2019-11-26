الأمن يكشف تفاصيل جريمة ذبح طفل بـ”حي القرية”.. الجاني في وضعية عقلية غير طبيعية -فيديو

كشفت السلطات الأمنية بمدينة سلا عن تفاصيل جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات بمنطقة القرية.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الثالثة عشر بمنطقة سلا الجديدة، قد تمكنت مساء اليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يبدو في وضعية عقلية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات تقريبا.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على إزهاق روح الضحية بواسطة سكين قابل للطي، تم حجزه لفائدة البحث، بحي البركة بقرية أولاد موسى بسلا الجديدة ، وذلك لأسباب غير منطقية أو ظاهرة، والتي يعكف البحث حاليا على استجلاء حقيقتها.

وأضافت بأن المشتبه فيه تمت إحالته على فرقة الشرطة القضائية، التي أخضعته لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

وكان الحادث قد خلف حالة استياء عارم حيث شهد الحي المذكور حالة من الهيجان الشعبي عندمما تم توقيف الجاني، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو من مكن الحادث.