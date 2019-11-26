إيهاب أمير في عمل مع نجم راب شاب – صورة

يحضر الفنان، إيهاب أمير، لإصدار أغنية جديدة، قريبا، رفقة مغني الراب السبعتون، والديجي “صول أي”.

وشارك إيهاب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الاثنين، صورة رفقة السبعتون، وديجي “صول أي”، معلنا تحضيرهم عملا مشتركا.

وحول العمل الجديد دون إيهاب: “قريبا، مع كثير من الحب في الأغنية رفقة السبعتون، وديدجي صول أي، مشيرا إلى حسبايهما”.

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واختار إيهاب أمير التعاون مع أحد أبرز أسماء مغني الراب الشباب، السبعتون، بعدما حضر رفقة النجم دون بيغ عملا آخر، حول مواضيع مجتمعية من بينها “الفقر”، لم يصدر بعد.

وشهدت، الفترة الأخيرة، تعاونا بين فناني الأغنية العصرية، ومغنيي الراب، من بينها تعامل عصام كمال مع مستر كريزي، ومنعم السليماني رفقة لبنج.