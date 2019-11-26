بعد العرائش.. حي “القرية” بسلا يهتز على وقع جريمة ذبح طفل في الخامسة من العمر

اهتز حي قرية أولاد موسى (القرية) بسلا مساء اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل لا يتعدى عمره الـ5 سنوت، وذلك بعد ساعات فقط من تكشف تفاصيل الجريمة المماثلة التي عرفتها ميدنة العرائش.

وأكدت مصادر محلية أن شخصا أربعينيا يشتبه في كونه الجاني، قد قام بالإعتداء على الطفل قبل أن يوجه إليه طعنة بإحدى أزقة الحي، قبل أن يحاول الفرار، لكن عددا من الشباب طاردوه وتمكنوا من توقيفه وتسليمه لمركز الشرطة.

ذات المصادر أكدت أن وقائع الجريمة حدثت ب”السيكتور 4″ غير بعيد عن مركز الأمن، حيث ترك الجاني الطفل ملقى على الأرض، حيث توفي قبل وصول الإسعاف إلى المنطقة.

وكانت مدينة العرائش قد عرفت جريمة بشعة تكشفت تفاصيلها اليوم الثلاثاء، بعدما فكت مصالح الأمن بالمدينة، لغز العثور على على أجزاء من جثة طفل بمطرح النفايات، ليلة آمس الإثنين، لتخلص إلى أن المتهم الرئيسي بالجريمة، هو زوجة أب الطفل، التي أدلت بتصريحات مرعبة للشرطة، عن أسباب اقترافها للجريمة.