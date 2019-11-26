مبتورة من أربع مباريات.. برنامج الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية

تشهد الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية لكرة القدم تأجيل أربع مباريات، وذلك لالتزام أندية الرجاء الرياضي، والوداد الرياضي، ونهضة بركان، وحسنية أگادير بالمشاركة في مسابقتي دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية الإفريقيتين.

وتم تأجيل مباراة الرجاء أمام الفتح، والوداد أمام مع مضيفه رجاء بني ملال، نظرا إلى خوض قطبي البيضاء الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما تم تأجيل لقاء حسنية أكادير بمضيفه أولمبيك آسفي، ومباراة نهضة بركان، ويوسفية برشيد، لالتزام الحسنية والنهضة بأولى جولات كأس “كاف”.

ويُقص شريط مباريات الجولة الثامنة، الجمعة المقبل، بمباراتي أولمبيك خريبگة بضيفه مولودية وجدة، والجيش الملكي أمام اتحاد طنجة.

وتستأنف المواجهات، يومي الأحد، والاثنين المقبلين، إذ يستقبل نهضة الزمامرة الدفاع الحسني الجديدي، الأحد المقبل، على أن يحل في اليوم الموالي، سريع واد زم ضيفا على المغرب التطواني.

وبالنسبة إلى المؤجلات تمت برمجة لقاء يوسفية برشيد أمام أولمبيك آسفي لحساب الجولة السابعة، يوم الاثنين المقبل، ثم يستقبل الأربعاء، اتحاد طنجة أولمبيك خريبگة.