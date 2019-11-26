شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، ليتحدد سعر التسوية عند 64.27 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً، ليغلق على 58.41 دولاراً للبرميل.
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