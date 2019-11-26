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مصر تطلق القمر الصناعي «طيبة 1»

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أطلقت وكالة الفضاء المصرية، منذ قليل، القمر الصناعي "طيبة 1"، المتخصص في الاتصالات، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.

ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

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