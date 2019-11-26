شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلق القمر الصناعي «طيبة 1» والان نبدء بالتفاصيل
ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.
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