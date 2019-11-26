شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام.. «شماعة» الفشل لإيران والان نبدء بالتفاصيل

• طهران غاضبة من التغطية الإعلامية وتتهم تلفزيون «إيران انترناشونال» باستهدافها

• المحطة: قرارات الحكومة الإيرانية وراء غضب الملايين ونحن ننقل الحقيقة

عبرت السلطات الإيرانية عن غضبها من الأحداث الأخيرة التي تواجهها من خلال توجيه الاتهامات إلى محطة إخبارية في لندن قالت ان لها الدور الرئيسي في ازمتها الاخيرة.

وذكرت وكالة أنباء "ايسنا" الرسمية الإيرانية أن السلطة القضائية في طهران أصدرت قرارات بفرض عقوبات قانونية تقيد ممتلكات صحفيي قناة ايران انترناشونال التي تبث باللغة الفارسية.

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ونسبت الوكالة للسلطات الإيرانية ما سمتها "بالقناة السعودية" اتهامات من بينها أنها تستهدف النظام، وإحداث انقسامات والتشجيع على تخريب الممتلكات. وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام في طهران قرارات ضد مؤسسات إعلامية خارجية ومنسوبيها.

وقالت في بيان لها إن القناة من خارج الدولة تسببت في مزيد من تدهور الأوضاع الداخلية في إيران، وأن وزارة الاستخبارات الإيرانية من خلال من تصفهم بـ"الجنود المجهولين لإمام الزمان"، أي مخبريها تم رصد تحركات المحطة التلفزيونية وأنها قررت معاقبة الموظفين "الأساسيين والمؤثرين في هذه القناة المعادية"، وأنها أيضاً تعتزم اتخاذ اجراءات دولية ضدها سوف يعلن عنها في المستقبل.

من جانبها، نفت المحطة الاتهامات، وقالت، إن الحكومة الإيرانية بدل أن تتحمل مسؤولية قراراتها تبحث عن "أكباش فداء"، وأن الاحتجاجات الضخمة التي عمت نحو مائة مدينة في أنحاء إيران تسببت فيها قرارات الحكومة بمضاعفة أسعار الوقود التي أشعلت شرارة الاحتجاجات. وأوضحت: "دور قناة ايران انترناشونال كان نقل الاحداث على الواقع".

وقالت انها ترحب بمنح المسؤولين الإيرانيين الوقت الذين يريدونه لشرح الوضع وتبرير قراراتهم، وأنها دائما حريصة على نقل تصريحات وخطب القيادة الإيرانية حية على الهواء ومستعدة لمنحهم الوقت متى ما شاءوا مخاطبة الشعب الإيراني.