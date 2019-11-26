قتلى وجرحى باضطرابات أمنية ومصادمات في العراق

بغداد ـ وكالات: أفاد شهود عيان امس بمقتل متظاهرين وإصابة 16آخرين على خلفية اضطرابات أمنية ومصادمات وقعت امس في العاصمة بغداد . وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين بين ساحة حافظ القاضي والوثبة وسط شارع الرشيد في بغداد ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 16 آخرين . وأضاف الشهود أن “محافظة السماوة في بادية العراق الجنوبية شهدت صباح امس اضطرابات أمنية واستخدمت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين سيطروا على الشوارع وأحرقوا عشرات الاطارات لتقييد حركة القوات الأمنية “. وأكد الشهود أن “العشرات من المتظاهرين أصيبوا بجروح بينهم مصور لمحطة تلفزيون عراقية على خلفية قيام المتظاهرين بمحاولة للسيطرة على مباني حكومية حيث استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع”. وذكر الشهود أن المتظاهرين في محافظة البصرة قاموا بـ “بقطع الطرق الرئيسية المؤدية الى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير ومعمل الاسمدة ومجمع الخزن والتصدير والمحطة الغازية لإنتاج الكهرباء باستخدام حرق الاطارات في ظل حالة من الاضطراب الأمني وانتشار المتظاهرين في الشوارع وهم يهتفون بشعارات لإسقاط الحكومة”. وأشار الشهود أن المتظاهرين توافدوا بشكل كثيف الى ساحات التظاهر وخاصة طلبة المدارس والجامعات وموظفين لدعم مطالب المتظاهرين ورفض استخدام الغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين فيما أغلق عدد من المتظاهرين الطريق المؤدية الى منطقة رمضان بإحراق الاطارات في الشوارع . وأكد الشهود أن آلافا من المتظاهرين جاءوا من مناطق متفرقة غالبيتهم من طلبة المدارس والجامعات والمعاهد وقطعوا جسر الثورة وسط الحلة على خلفية قيام القوات الأمنية بالهجوم على مواقع المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع الليلة الماضية ، فيما شوهد انسحاب القوات الأمنية من محيط ساحة التظاهر بعد إصابة أكثر من 65 متظاهرا جراء استنشاق الغازات.

على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إن الدنمارك ستعرض أن تتسلم قيادة مهمة تدريبية غير قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق من كندا اعتبارا من نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2022. وقال وزير الخارجية جيب كوفود “من خلال هذه المساهمة سنتمكن من بذل جهد أقوى في محاربتنا تنظيم داعش الإرهابي عن طريق تدريب العراقيين”. وستقدم الدنمارك العرض خلال قمة لحلف شمال الأطلسي مقرر عقدها في لندن الأسبوع المقبل. وسترسل نحو 213 فردا للمشاركة في المهمة التي تتولى تدريب قوات الأمن العراقية.