عودة مئات السوريين المهجرين لمنازلهم بحماة .. وتحذير روسي من هجمات إرهابية في إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات: بدأت مئات العائلات السورية المهجرة بالعودة إلى منازلها في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي بعد إعادة الجيش السوري الأمن والاستقرار إلى محيطها وتحرير كامل الريف الشمالي للمحافظة من الإرهاب. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أنه عادت صباح امس مئات العائلات إلى منازلها وأراضيها في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم بعد أن قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتطهيرها من مخلفات الإرهابيين ونزع الألغام والمفخخات. وعبر الأهالي عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم بعد سنوات من التهجير القسري جراء جرائم المجموعات الإرهابية الى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، إن ثمة ارهابيين من تنظيمي ما تعرف بـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، بالاشتراك مع “الخوذ البيضاء” يخططون للقيام باستفزازات كيميائية في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وأفادت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” بأن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن سكان مستوطنة “سرمدا” شاهدوا مسلحين يصلون إلى البلدة في مطلع نوفمبر الجاري، في ثلاث شاحنات محملة بحاويات تحتوي على مواد كيميائية، وكذلك معدات تصوير فيديو احترافية. وأضافت الوزارة، أن المسلحين كانوا يقومون بتجنيد أشخاص للمشاركة في شن الهجمات، وأنهم يخططون لعمل مقاطع فيديو مزيفة عن الدمار الناجم عن الغارات الجوية وإطلاق النار بالمدفعية على الأهداف المدنية والاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب لاتهام الجيش السوري.