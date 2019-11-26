مسيرات غضب فلسطينية ضد الانحياز الأميركي للاستيطان

استشهاد أسير مريض بالسرطان في سجون الاحتلال

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

خرج آلاف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة امس في مسيرات غضب تنديدا بمواقف الإدارة الأميركية ضد القضية الفلسطينية وإنحيازها وتشجيعها لمشاريع الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المدن عقب التظاهرات. ودعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى مسيرات وفعاليات “الغضب” ردا على إعلان الإدارة الأميركية مؤخرا عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تندد بـ “الانحياز” الأميركي لدولة الاحتلال فيما علقت المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الدوام جزئيا. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، في كلمة خلال تظاهرة وسط رام الله، على الرفض الفلسطيني الكامل لمواقف الإدارة الأميركية وأخرها اعتبار أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي. وفي غزة شارك المئات في تظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة رفضاً للإعلان الأميركي بشأن الاستيطان، وللمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن أسيرا فلسطينيا مريضا بالسرطان استشهد امس في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن سامي أبو دياك “36 عاما” استشهد متأثرا بمرضه بالسرطان وتدهور حالته الصحية منذ أشهر طويلة. وبحسب البيان فإن أبو دياك معتقل منذ العام 2002 ، وقد تعرض إلى “الإهمال الطبي والقتل المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي”. ويعد أبو دياك رابع أسير فلسطيني يتم الإعلان عن وفاته منذ مطلع العام الجاري داخل سجون إسرائيل التي تعتقل نحو 6 آلاف فلسطيني. وحملت الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسير أبو دياك في سجونها. وقالت الرئاسة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الأسير سامي أبو دياك “تعرض لإهمال طبي متعمد”، محذرة من استمرار مسلسل “القتل البطيء” للأسرى في سجون الاحتلال.