لبنان: الحريري يؤكد عدم الرغبة في ترؤس الحكومة الجديدة

بيروت ـ وكالات: حث رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان سعد الحريري، الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وأعلن الحريري، في بيان له، امس أنه متمسك بموقفه المتمثل بعدم ترؤس الحكومة القادمة قائلا: “ليس أنا، بل أحد آخر” لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات. وجاء في البيان أنه “بعد ٤٠ يوما على حراك اللبنانيات واللبنانيين، وقرابة الشهر على استقالة الحكومة استجابة لصرختهم العارمة، وإفساحا في المجال لتحقيق مطالبهم المحقة، بات من الواضح أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية”. وأضاف:”إزاء هذه الحالة الخطيرة، والمانعة لتفادي الأسوأ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا لا سمح الله، وجدت أنه من واجبي أن أصارح اللبنانيين واللبنانيات، كما عودتهم دائما، في هذه المصارحة مدخل لتحريك عجلة المعالجات وفتح الباب أمام البدء بالحلول السياسية والاقتصادية الضرورية”. وتابع:”إن حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الاصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة. ولفت إلى أنه لا يرى “حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو ـ سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة “أنا أو لا أحد” ثم على قاعدة “أنا ولا أحد”. علما ان كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولا وممارسة”. الى ذلك، قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني إن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة غدا الخميس لاختيار رئيس الوزراء القادم.

وكانت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان ذكرت أن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وحركتي “حزب الله” و”أمل” تطورت إلى إطلاق نار في بيروت مساء أمس الاول. وتنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في لبنان بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي. وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون “إل.بي.سي.آي” اللبنانية إطلاقا كثيفا للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت. ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.