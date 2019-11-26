مصرع 13 جنديا فرنسيا في مالي

باريس ـ وكالات: قالت الرئاسة الفرنسية أمس إن 13 جنديا فرنسيا لقوا حتفهم في حادث بين طائرتي هليكوبتر أثناء قتال ارهابيين في مالي، وذلك في أكبر خسارة لأرواح الجنود الفرنسيين خلال عملية واحدة في المنطقة منذ تدخل باريس في البلد الأفريقي عام 2013. ولفرنسا قوة قوامها 4500 جندي تتصدى لتمرد ارهابي في منطقة الساحل حيث تفاقم في السنوات القليلة الماضية عنف الارهابيين المرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في المنطقة ذات الكثافة السكانية القليلة. وجاء في بيان لمكتب الرئيس الفرنسي أن “الرئيس يعلن بعميق الحزن مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي في حادث بين طائرتيهم الهليكوبتر خلال مهمة قتالية ضد الارهابيين مساء يوم 25 نوفمبر”. ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الحادث وقع بينما كانت الطائرتان في الجو. وقالت وزارة الدفاع إن الطائرتين من طراز تايجر وكوجار وإن العملية كانت في وسط مالي. وأضافت الوزارة في بيان “كانوا يقدمون دعما لكوماندوس من قوة بارخان كانوا يشتبكون مع إرهابيين مسلحين” في إشارة إلى القوة الفرنسية في منطقة الساحل.

وتدخلت فرنسا في مالي قبل ست سنوات لطرد ارهابيين احتلوا شمال مالي وما زالوا يسيطرون على أجزاء من الدولة ويتخذون منها منصة لشن هجمات في المنطقة الصحراوية إلى حد بعيد. ومنذ ذلك الوقت، تحتفظ باريس بقوات في المنطقة في نطاق عمليات بارخان لمكافحة الإرهاب بينما قدمت الدول الغربية تمويلا لقوة إقليمية مكونة من جنود من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.وتشعر فرنسا بخيبة الأمل إذ تتحمل عبء العمليات البرية على الرغم من أن دولا أوروبية أخرى قدمت دعما لوجيستيا ومدربين وبعض القوات الخاصة.