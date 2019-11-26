الامارات تقسو على اليمن بثلاثية في كأس الخليج

وتقابل الفريقان اليوم على أرضية ملعب استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وافتتح علي أحمد مبخوت لاعب الإمارات التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من الجبهة اليمني حولها برأسه في مرمي اليمن.



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وعاد مبخوت في الدقيقة 37 من عمر المباراة ليعزز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني عن طريق كرة طويلة من الجبهة اليمنى وصلت له وسددها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 54 نجح المبخوت في إحراز الهدف الثالث له في المباراة بعدما تلاعب بدافع اليمن وسددها ببراعة لتحتضن الشباك.

وبهذا الفوز تتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولي، بينما تأتي اليمن في المركز الأخير بدون نقاط.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن الامارات، بعدما تغلب على قطر 2-1 في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

