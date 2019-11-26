2019-11-26 | 21:48
1,230 مشاهدة
حقق منتخب الإمارات فوزًا كبيرًا على نظيره اليمن بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي.
وافتتح علي أحمد مبخوت لاعب الإمارات التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من الجبهة اليمني حولها برأسه في مرمي اليمن.
وعاد مبخوت في الدقيقة 37 من عمر المباراة ليعزز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني عن طريق كرة طويلة من الجبهة اليمنى وصلت له وسددها لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 54 نجح المبخوت في إحراز الهدف الثالث له في المباراة بعدما تلاعب بدافع اليمن وسددها ببراعة لتحتضن الشباك.
وبهذا الفوز تتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولي، بينما تأتي اليمن في المركز الأخير بدون نقاط.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن الامارات، بعدما تغلب على قطر 2-1 في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات تقسو على اليمن بثلاثية في كأس الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.