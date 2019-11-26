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الامارات تقسو على اليمن بثلاثية في كأس الخليج

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2019-11-26 | 21:48

الامارات تقسو على اليمن بثلاثية في كأس الخليج

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حقق منتخب الإمارات فوزًا كبيرًا على نظيره اليمن بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي.
وتقابل الفريقان اليوم على أرضية ملعب استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وافتتح علي أحمد مبخوت لاعب الإمارات التسجيل في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من الجبهة اليمني حولها برأسه في مرمي اليمن.

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وعاد مبخوت في الدقيقة 37 من عمر المباراة ليعزز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني عن طريق كرة طويلة من الجبهة اليمنى وصلت له وسددها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 54 نجح المبخوت في إحراز الهدف الثالث له في المباراة بعدما تلاعب بدافع اليمن وسددها ببراعة لتحتضن الشباك.

وبهذا الفوز تتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الأولي، بينما تأتي اليمن في المركز الأخير بدون نقاط.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن الامارات، بعدما تغلب على قطر 2-1 في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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