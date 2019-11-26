هولندا تتهم رجلين بالتخطيط لهجوم إرهابي

وجهت الشرطة الهولندية لشخصين مشتبه بهما، الثلاثاء، تهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي بسيارات وسترات مفخخة، حسبما ذكر ممثلو الادعاء.



وقالت هيئة الادعاء الفيدرالية، في بيان، إنه تم اعتقال الرجلين (20 و34 عاما) وهما من زوتيمير قرب لاهاي، الإثنين الماضي.

وأضافت أن "الهجوم بسترات ناسفة وبسيارة مفخخة أو أكثر كان سينفذ على الأرجح في هولندا في نهاية العام".

ولم يتم العثور على أسلحة نارية أو عبوات ناسفة بحوزة الرجلين، إلا أن الشرطة السرية تمكنت من "الاطلاع على خطط المشتبه بهما لتنفيذ الهجوم".

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وبدأت الشرطة في مراقبة الرجلين بعد تنبيه من جهاز الاستخبارات الهولندية، وقالت إنهما "كانا يعتزمان شن هجوم جهادي"، ولا يزال هدفهما غير معروف، بحسب الشرطة.

وعثرت الشرطة في منزل أحد الرجلين على فأس وخنجر وهاتف وبطاقات هواتف ذكية.

وشهدت هولندا سلسلة من الهجمات الإرهابية ولكن ليس بحجم تلك التي شهدتها دول أوروبية أخرى.

وفي مارس/آذار الماضي قتل 4 أشخاص عندما فتح شخص من أصل تركي النار على ترام في مدينة اوتريخت.

وفي وقت سابق من الشهر ذاته حكم على باكستاني بالسجن 10 سنوات لتخطيطه قتل السياسي الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز.