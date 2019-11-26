وحشية نظام إيران واعتقالات أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: أوامر باعتقال 166 بينهم عسكريون في تركيا والتهمة "غولن"، وأوامر باعتقال 166 بينهم عسكريون في تركيا والتهمة "غولن"، وشرعنة واشنطن الاستيطان تفجر مواجهات غضب بالضفة، و"الوزراء السوداني" يلغي قانون "النظام العام" المثير للجدل، والحريري يؤكد "بشكل قاطع" عدم رغبته في تشكيل الحكومة، والمقاومة الإيرانية تعلن من واشنطن الثلاثاء مستجدات "ثورة البنزين"، وزعيم المعارضة التركية لأردوغان: "آن الأوان للرحيل"، و"إشهار السيوف".. تفاصيل مؤامرة الحرس الثوري لاستهداف السعودية.

كما تتابعون أيضاً: فرنسا وألمانيا تضعان خطة لإصلاح الاتحاد الأوروبي، والإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفرنسا بعد مقتل 13 جنديا: لا تراجع عن مكافحة الإرهاب، ومجلة فرنسية تفضح قمع نظام إيران للمحتجين خلال قطع الإنترنت، والتحالف العربي: إطلاق سراح 200 أسير حوثي، وماس: أوروبا لا يمكنها حماية نفسها دون أمريكا، وبعد عودة الإنترنت.. مقاطع فيديو تكشف عن وحشية نظام إيران ضد المحتجين.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: اتفاق التجارة المتذبذب ينعش اليوان ويعرقل مكاسب الدولار، وإينيل الإيطالية تستثمر 16 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة، واجتماع وشيك في أوبك لمناقشة اتفاق خفض إنتاج النفط، وشركة صينية تفوز بعقد لتحديث منشآت الغاز في العراق، والذهب يرتفع بفعل شكوك حيال تقدم محادثات التجارة، والنفط يرتفع مع عودة التفاؤل حيال محادثات التجارة، وواشنطن: 3 نقاط تعرقل إتمام اتفاق التجارة مع الصين.

وإلى الملاعب تجدون: رسالة "واتساب" لنيمار تحدد موعد رحيل ميسي عن برشلونة، وفي التكنولوجيا: تطبيق جديد من فيسبوك يدر أرباحا على مستخدميه.. مئات الدولارات مجانا.

وفي الفن تقرأون: نايفز أوت.. فيلم يستلهم قصص أجاثا كريستي بلمسات فكاهية، بينما في المنوعات: عمدة بلدية إيطالية يؤوي القطط المشردة في منزله.

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