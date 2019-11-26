قذيفتان من غزة باتجاه إسرائيل.. واعتراض إحداهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض القبة الحديدية قذيفة واحدة ضمن قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.

وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، إيذانا بإمكانية إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تفعيل إنذارات في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت".

وأضاف أنه "تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

ونقلت محطات التلفزيون الإسرائيلية عن سكان المنطقة سماع دوي انفجارات نتجت عن صواريخ اعتراض القبة الحديدية.