"التعاون الإسلامي" تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، احتفالية منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، تحت شعار "متحدون من أجل السلم والتنمية"، وذلك بقاعة ليلتي بجدة.
وشهدت فقرات الحفل عرضاً وثائقياً يحكي الأعمال التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل الصوت الجامع للعالم الإسلامي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
حضر الاحتفالية كل من الأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة، والمفكرين والمثقفين والإعلاميين.
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