مقتل 6 أشخاص في 3 تفجيرات منفصلة ببغداد

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية، الثلاثاء، إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في بغداد جراء 3 تفجيرات منفصلة.



وأوضحت المصادر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 في حي الشعب شمال العاصمة، بسبب تفجير دراجة نارية.

وأضافت أن دراجة نارية ثانية انفجرت في حي البياع في الجنوب الغربي، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 6 آخرين.

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كما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي البلديات الشرقي، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة 4 عراقيين.

وقتل متظاهران في كربلاء ووسط بغداد التي باتت تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي، بينما تصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف في مدن جنوب العراق إثر إحراق محتجين إطارات بهدف إغلاق طرق رئيسية وجسور.





ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد و9 محافظات عراقية جنوبية شهرها الثاني، وسط اضطرابات أمنية وسقوط العشرات من الضحايا، حيث تشهد العاصمة ومدن جنوب العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" أسفر العنف المفرط الذي تواصل استخدامه مليشيات الحشد الشعبي ضد المتظاهرين عن مقتل نحو 700 متظاهر وإصابة 20 ألف آخرين في عموم أنحاء العراق، فضلا عن استمرار عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمسعفين.