شكرا لقرائتكم خبر عن «إيران إنترناشونال» تزعج الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن) ذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الرسمية الإيرانية أن السلطة القضائية في طهران أصدرت قرارات بفرض عقوبات قانونية تقيد ممتلكات صحفيي قناة إيران إنترناشونال التي تبث باللغة الفارسية. وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام الإيراني قرارات ضد منسوبي مؤسسات إعلامية خارجية. وقالت الوكالة أن وزارة الاستخبارات الإيرانية رصدت تحركات المحطة التلفزيونية وقررت معاقبة الموظفين «الأساسيين والمؤثرين في القناة»، وأنها تعتزم اتخاذ إجراءات دولية ضدها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إيران إنترناشونال» تزعج الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.