شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 20 ألف رسالة توثق الاحتجاجات في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

كشفت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) أنها تلقّت نحو 20 ألف رسالة من إيرانيين عن الاحتجاجات في بلادهم تشمل صوراً وتسجيلات فيديو، وذلك بعدما كانت قد دعت المتظاهرين إلى تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وبعد أربعة أيام من دعوته الإيرانيين إلى إرسال معلومات إلى الولايات المتحدة لكي تتمكن بلاده من «فضح الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها» عقد وزير الخارجية الأمريكي مؤتمراً صحافياً اليوم عرضت خلاله صور تظهر قطع طرق بإشعال العوائق.

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وقال بومبيو: «تلقينا حتى يومنا هذا بواسطة رسائل نصية عبر تطبيق تلغرام نحو 20 ألف رسالة وفيديو وصورة وإشارة (توثّق) انتهاكات النظام».

وتابع:«إلى شعب إيران الشجاع الذي يرفض ملازمة الصمت عن 40 عاماً من انتهاكات النظام الحاكم، أقول ببساطة إن الولايات المتحدة تسمعكم، نحن ندعمكم وسنواصل الوقوف إلى جانبكم في سعيكم إلى مستقبل أفضل لأبنائكم ولأمتكم العظيمة».

وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت رداً على رفع أسعار المحروقات بعد عام ونصف من عقوبات قاسية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف كبح السياسات الإيرانية العدائية في المنطقة.