شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في ثلاثة انفجارات ببغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

ذكرت مصادر طبية وأمنية عراقية أن ثمانية أشخاص قتلوا مساء اليوم (الثلاثاء) في ثلاثة انفجارات شبه متزامنة في أحياء مختلفة من العاصمة بغداد.

ووقعت هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها على الفور، في حين يشهد العراق منذ شهرين احتجاجات مطلبية واجتماعية دامية.