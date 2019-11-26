شكرا لقرائتكم اكتتاب أرامكو.. أكثر من 3.1 مليون فرد ضخوا 27 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3,102,064 مكتتبا بعدد أسهم بلغ إجماليها 845,101,020 سهما والتي تمثل 27,043,232,640 ريالا سعوديا. وفيما يلي توضيح نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد: Advertisements الهاتف المصرفي: 1.79%

الصراف الآلي: 23.81%

المصرفية الإلكترونية: 37.92%

الفروع: 36.48% علماً بأن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019. وبينت نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" رانيا نشار، أن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات، وفي مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردودا استثماريا مجزيا.

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