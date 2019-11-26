شنكر: اللبنانيون أظهروا أنه طفح الكيل معهم ويريدون حكومة جديدة وسنر ماذا سيحصل

أكّد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن "الوضع في ​العراق​ رهيب وفظيع في ظل استخدام القوة بشكل مفرط"، مشددًا على أن "​واشنطن​ تواصل تحقيقاتها بشأن تحديد المسؤولين عن أعمال ​العنف​ والفظائع التي يتم ارتكابها في العراق، وستمضي قدما في فرض ​عقوبات​ عليهم".

ولفت شنكر الى أن "محاولة حفتر الدخول إلى طرابلس عسكرياً سيكون لها عواقب سيئة وستضع العديد من المدنيين في خطر ويجب ألا يتم النظر إلى حل عسكري لهذا الصراع ونحن نشجع على مفاوضات ثنائية وندعم جهود غسان سلامة والبيانات الصادرة عن الألمان".

ورأى أن "الشعب اللبناني أظهر أنه طفح الكيل معه ويريد حكومة جديدة لكن الأمر يتعلق باللبنانيين بالكامل وسنرى ماذا سيحصل والحكومة الأميركية لا تأخذ موقفاً شخصياً من أحد وعلى الشعب اللبناني أن يقرر".