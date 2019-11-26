مسؤول ايراني: لا يوجد طريق مغلق امام شعب يمتلك 20 مليون تعبوي

اكد رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ الايراني العميد ​غلام رضا جلالي​ انه "لا يوجد طريق مغلق امام الشعب الايراني الذي يمتلك 20 مليون تعبوي"، مشدداً على "ضرورة الحذر من العدو المتربص"، معتبرا أن "الفتنة الاخيرة مثالا لهذا التربص من قبل العدو الساعي الى تحويل انتصار الشعب الايراني الى هزيمة".

ولفت الى ان "العدو لا يعلم بان الشعب الايراني عصي على الهزيمة لانه سائر خلف قائده ومتواجد في الساحة تعبويا وواعيا"، مشيراً إلى أن "ملحمة يوم امس الجماهيرية تجسد تبلور روح ​المقاومة​ التعبوية في ساحة المواجهة للفتن"، مضيفاً "ساحة الحرب اليوم ليست عسكرية فقط بل تشمل ايضا السوح الثقافية والاقتصادية والاجواء السيبرانية وانتاج العلم والمعرفة، بما توفر افضل فرصة للتعبويين الذين اقتحموا مختلف السوح لتحقيق النجاحات والانتصارات".