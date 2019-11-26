وصول رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى العراق

وصل رئيس ​هيئة الأركان الأميركية​ المشتركة الجنرال ​مارك ميلي​ إلى ​العراق​. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد الحكومة لتفشي الفساد وتردي الخدمات وانتشار البطالة والمحسوبية.



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