النشرة: الجيش اللبناني يفصل بين مناصرين للقوات وحركة أمل في الشياح

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "​الجيش اللبناني​ يفصل في هذه الاثناء بين مناصرين ل​حركة أمل​ و​القوات اللبنانية​ في ​الشياح​ وبالتحديد في الشارع المقابل لشارع اسعد الاسعد"، مشيرا الى انه "لم يقع اي اشكال بين الجانبين رغم وجود جو من التوتر في الشارع".

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