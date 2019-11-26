لا يزال مناصرو التيار الوطني متجمعين امام منزل الرئيس الاسبق ​امين الجميل​ في ​بكفيا​.

وفي وقت سابق وصلت ​مواكب​ ​سيارة​ مؤيدة ل​رئيس الجمهورية​ و"​التيار الوطني الحر​" إلى بكفيا للتظاهر أمام منزل الجميل، فيما عمد أهالي بكفيا ومناصري ​حزب الكتائب​ الى قطع الطريق قرب تمثال ​بيار الجميل​ عند مدخل بكفيا، لمنع المواكب من الدخول إلى البلدة، طالبين منها سلوك طريق ​ضهر الصوان​ - ​بعبدات​.

وقد وقع إشكال بين الموكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب الى داخل البلدة، مما ادى الى سقوط جرحى.

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كانت هذه تفاصيل خبر استمرار احتجاجات مناصري الوطني الحر في بكفيا وسقوط جرحى بالاشكال مع مناصري الكتائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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