وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "5 ​صواريخ​ أطلقت من ​قطاع غزة​ باتجاه بلدات الغلاف سقطت في مناطق مفتوحة في حين اعترضت ​القبة الحديدية​ اثنين منها"، مشيرة الى أن "​الصواريخ​ سقطت في محيط تجمع ​سديروت​ والمناطق المحاذية لشمال وشرق قطاع غزة".

وكشفت عن إصابة إمرأة بجراح من دون توضيح طبيعة إصابتها.

من جهته، صرح المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أنه "جرى رصد قذيفتين أطلقتا من غزة، اعترضت القبة الحديدية ​قذيفة​ واحدة منها".