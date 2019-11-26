وسائل إعلام اسرائيلية: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدات الغلاف سقطت في مناطق مفتوحة في حين اعترضت القبة الحديدية اثنين منها"، مشيرة الى أن "الصواريخ سقطت في محيط تجمع سديروت والمناطق المحاذية لشمال وشرق قطاع غزة".
وكشفت عن إصابة إمرأة بجراح من دون توضيح طبيعة إصابتها.
من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "جرى رصد قذيفتين أطلقتا من غزة، اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة منها".
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