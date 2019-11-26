جابر: كان بإمكان الحريري تأليف لجنة طوارئ من وزير المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان

أكّد عضو كتلة "التنمية التحرير" النائب ​ياسين جابر​، في تصريح تلفزيوني، أن "البلد أمانة في يد ​الحكومة​ والوزراء"، مشيرًا الى أنه "كان بإمكان رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ أن يدعو وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ و​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ كلجنة طوارئ".

وشدد جابر على أنه "لا يوجد بلد يترك بهذا الشكل من دون قيادة تهتم بالمشاكل اليومية"، مضيفًا "أننا نطلب أن يتصدى المسؤولون في الحكومة المستقيلة ويقومون بالمطلوب منهم".

