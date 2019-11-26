أكّد عضو كتلة "التنمية التحرير" النائب ياسين جابر، في تصريح تلفزيوني، أن "البلد أمانة في يد الحكومة والوزراء"، مشيرًا الى أنه "كان بإمكان رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أن يدعو وزير المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلجنة طوارئ".
وشدد جابر على أنه "لا يوجد بلد يترك بهذا الشكل من دون قيادة تهتم بالمشاكل اليومية"، مضيفًا "أننا نطلب أن يتصدى المسؤولون في الحكومة المستقيلة ويقومون بالمطلوب منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: كان بإمكان الحريري تأليف لجنة طوارئ من وزير المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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