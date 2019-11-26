شربل: أي حكومة سيتم تشكيلها يجب ان تأخذ بعين الإعتبار أن هناك من يراقب بالشارع

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن "مطالب المتظاهرين محقة، وأي حكومة سيتم تشكيلها يجب ان تأخذ بعين الإعتبار أن هناك من يراقب بالشارع ويسأل".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شربل ان "الجميع محرجين بحال تم تأليف حكومة بلون واحد، وبحال ​الحكومة​ لم ترضي الشارع كيف سيذهب المحتجون من الشوارع؟".

وأشار الى أن "العداء لرئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ ليس بسبب ​حزب الله​، بل بمواقفه المتعلقة ب​النازحين السوريين​"، لافتاً الى أنهم "يريدون بقاء السوريين ليستعملوهن غطاء عندما يريدون حل الوضع السياسي ب​سوريا​، ويعتبر النازحين ورقة ضغط".

وأشار الى أنه "بدأت الامور تسوء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وباسيل عندما طالبت ​السعودية​ "إزاحة" ​نادر الحريري​، وكان باسيل ضد هذا الرأي، ومن هنا نشأ غيمة رمادية بين الجانبين تطورت حتى الأمس".

ولفت الى أن "الحريري عتب عندما لم يقف معه ​رئيس الجمهورية​ وباسيل لما فرض "حزب الله" الوزير السني بالحكومة الأخيرة، وهذه الأمور عبأت الخلاف بين الحريري وباسيل".

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