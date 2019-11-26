الجيش اللبناني فتح طريق بكفيا والصليب الاحمر نقل الجرحى الذين سقطوا نتيجة الاشكالات

تمكن ​الجيش اللبناني​ من ​فتح طريق​ ​بكفيا​ بعد مرور موكب لمناصري ​التيار الوطني الحر​، وقد حضرت سيارات الصليب الاحمر لنقل الجرحى الذين سقطوا نتيجة الاشكالات. وفي وقت سابق وصلت مواكب سيارة مؤيدة لرئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" إلى بكفيا للتظاهر أمام منزل الجميل، فيما عمد أهالي بكفيا ومناصري حزب الكتائب الى قطع الطريق قرب تمثال بيار الجميل عند مدخل بكفيا، لمنع المواكب من الدخول إلى البلدة، طالبين منها سلوك طريق ضهر الصوان - بعبدات.

وقد وقع إشكال بين الموكب وشباب المنطقة، الذين تجمعوا لمنع مرور الموكب الى داخل البلدة، مما ادى الى سقوط جرحى.

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