سقوط جرحى بعد محاولة لاقتحام مكتب التيار الوطني الحر في طرابلس

وقع اشكال بين المتظاهرين والجيش اللبناني في شارع الجميزات امام مكتب التيار الوطني الحر طرابلس، بعد محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المكتب.وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على اسعاف الجرحى.
وفي سياق متصل عُثر على قنبلة منزوعة الصاعق وغير منفجرة عند مفترق الشارع المؤدي الى مكتب التيار الوطني الحر في الجميزات بعد ان قام مجهول برميها من دون ان تنفجر. وقد طوق الجيش اللبناني المكان وعمل على ازالتها ونقلها الى مكان آمن.
من جهة اخرى اقدم بعض المتظاهرين على تحطيم واجهة احد المصارف في الجميزات.
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