شدياق: بلا مخ وإفلاس سياسي وعدم التعلم من عبر الماضي واستفزاز غير مجدي

علٌقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​مي شدياق​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، قائلة: "بلا مخ. إفلاس سياسي. عدم التعلم من عبر الماضي. استفزاز غير مجدي".

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