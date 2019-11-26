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مسيرات جابت طرابلس تضامنًا مع المتظاهرين في بعلبك وصور وبعبدا

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شهدت ​مدينة طرابلس​ مسيرات عدة جابت أنحاءها ومنها ما انطلق من ​باب الرمل​ يتقدمها الدراجون، وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية.

وتوجه البعض في مسيرات إلى الجميزات، حيث مكتب "​التيار الوطني الحر​"، وحيث نفذ عدد من الشبان اعتصاما في المكان، في ظل اجراءات أمنية اتخذها ​الجيش​ ومنع الشبان من دخول المبنى.

وفي ​شارع المصارف​ المتفرع من التل، جابت مسيرة من الدراجات النارية المكان وتوجهت المسيرات إلى شارع ​رياض الصلح​ ومنه إلى ​ساحة النور​.

كما جابت مسيرة شوارع الميناء، حيث أعلن المشاركون فيها تضامنهم مع المعتصمين في ​بعلبك​ وصور وبعبدا.

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