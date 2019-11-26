مسيرات جابت طرابلس تضامنًا مع المتظاهرين في بعلبك وصور وبعبدا

شهدت مدينة طرابلس مسيرات عدة جابت أنحاءها ومنها ما انطلق من باب الرمل يتقدمها الدراجون، وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية.
وتوجه البعض في مسيرات إلى الجميزات، حيث مكتب "التيار الوطني الحر"، وحيث نفذ عدد من الشبان اعتصاما في المكان، في ظل اجراءات أمنية اتخذها الجيش ومنع الشبان من دخول المبنى.
وفي شارع المصارف المتفرع من التل، جابت مسيرة من الدراجات النارية المكان وتوجهت المسيرات إلى شارع رياض الصلح ومنه إلى ساحة النور.
كما جابت مسيرة شوارع الميناء، حيث أعلن المشاركون فيها تضامنهم مع المعتصمين في بعلبك وصور وبعبدا.
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