حكمت ديب: اليوم تأكد أن الحريري هو سبب المماطلة وهو "بق البحصة"

لفت عضو تكتل "لبنان القوي النائب حكمت ديب، في تصريح تلفزيوني، الى أن "اليوم تأكد أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري هو سبب المماطلة وهو "بق البحصة" وتبين ذلك من كلام الوزير السابق غطاس خوري".
وشدد النائب ديب على أن "الحريري كان يضع شروطاً تعجيزية بسقف عال وهذا كان سبب العرقلة وكان يريد ترؤس حكومة تكنوقراط وهو السياسي الوحيد فيها".
واعتبر أن "أنصار التيار الوطني الحر يتظاهرون أمام منزل الرئيس الأسبق أمين الجميل كما تظاهرت الكتائب أمام منزل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل".
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