نقابة المحامين: سنبقى العين الساهرة على الزميلات والزملاء

دان نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​ "اعتقال واقتياد المحامي دافيد عكره في منطقة الزوق وتكبيل يديه لفترة أربع ساعات وعدم السماح له بإجراء أي اتصال لا ب​نقابة المحامين​ ولا بذويه ولا بزملائه، اضافة الى مصادرة هاتفه ​الخلوي​ والاستماع الى إفادته مباشرة من دون أن يحضر أمام النائب العام، كما تقتضيه الأصول وتعاميم ​النيابة العامة التمييزية​".

وفي بيان له أكد خلف ان "النقابة ستبقى العين الساهرة على الزميلات والزملاء والحصن المنيع لهم والمتصدية لأي من تلك التصرفات غير المسؤولة في حقهم".