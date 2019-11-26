نقابة المحامين: سنبقى العين الساهرة على الزميلات والزملاء

دان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف "اعتقال واقتياد المحامي دافيد عكره في منطقة الزوق وتكبيل يديه لفترة أربع ساعات وعدم السماح له بإجراء أي اتصال لا بنقابة المحامين ولا بذويه ولا بزملائه، اضافة الى مصادرة هاتفه الخلوي والاستماع الى إفادته مباشرة من دون أن يحضر أمام النائب العام، كما تقتضيه الأصول وتعاميم النيابة العامة التمييزية".
وفي بيان له أكد خلف ان "النقابة ستبقى العين الساهرة على الزميلات والزملاء والحصن المنيع لهم والمتصدية لأي من تلك التصرفات غير المسؤولة في حقهم".
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